للالتزام بالإجراءات الاحترازية.. السعودية: 1000 ريال عقوبة عدم ارتداء الكمامة

قررت السلطات السعودية فرض عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الداخلية للحد من التجمعات، في إطار مواجهة فيروس كورونا





وأصدرت الداخلية السعودية تعديلا على لائحة الحد من التجمعات والعقوبات المفروضة، حيث تقرر فرض غرامة 1000 ريال لعدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم ، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.





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وقررت السعودية تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية في المنازل أو الاستراحات أو المزراع والمناسبات الاجتماعية مثل العزاء والحفلات وغيره ليصبح 50 شخصا.





وشملت التعديلات فرض عقوبة على عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية المعلنة بمبلغ 10 آلاف ريال حال السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، فضلا عن تطهير سلال التسوق بعد كل استخدام.



