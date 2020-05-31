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فى أول تطبيق لارتداء الكمامة .. حملات موسعة على مواقف سيارات الأجرة بالقليوبية.. سحب تراخيص 20 سيارة ببنها.. وأزمة في الأسواق بسبب عدم الالتزام.. و«الهجان» يتوعد المخالفين

الأحد 31/مايو/2020 - 02:15 ص
حملات موسعة علي مواقف
حملات موسعة علي مواقف سيارات الاجرة بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
- محافظ القليوبية يتفقد مواقف بنها وطوخ وكفر شكر لمتابعة ارتداء الكمامات
- سيدات القليوبية بدون كمامات فى الأسواق
- حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين على الطرق

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية، السبت، لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم  بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائٔقين والمواطنين بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمجابهة انتشار فيروس كورونا.


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومدير إدارة المرور بالقليوبية ومدير إدارة المواقف والسرفيس.


وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين.


ووجه محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.


وخلال جولته الميدانية قام المحافظ يرافقه مدير المرور بالمحافظة بسحب تراخيص لعدد 20 سيارة مخالفة لوقوفهم بأماكن انتظار ممنوعة وإنشاء مواقف عشوائية.


وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


وأكد محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.


وفي سياق متصل، نفذ الدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام محافظة القليوبية، ترافقه نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حملة موسعة للمرور على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.


وكشفت جولة عواد، حرص الركاب والسائقين على ارتداء الكمامة خلال استقلالهم السيارات والمواصلات العامة، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة التى اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


من جهتها، أكدت محافظة القليوبية، في بيان، عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشآت الخاصة أو البنوك، دون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت.


وقالت إنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي، دون ارتداء الكمامات الواقية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف.

وناشدت المحافظة المواطنين، بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، والعبور بالوطن لبر الأمان، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.

كما شهدت مواقف السيارات المنتشرة في نطاق محافظة القليوبية تواجدا مكثفا من رجال المرور صباح اليوم للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية وتعقيم السيارات.

وشهدت الطرق أكمنة مرورية ثابتة لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار وارتداء الكمامات الواقية في إطار الحرص على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما شهدت عدة اسواق في قرى محافظة القليوبية عدم التزام المواطنين- خاصة السيدات- بارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، شنت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن حملات على القرى لفض الأسواق العشوائية وذلك منعا للتجمعات وحفاظا على سلامة المواطنين ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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