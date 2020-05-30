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أخبار العالم

مقتل جورج فلويد.. البنتاجون يستعد لنشر وحدات عسكرية في مينابوليس

السبت 30/مايو/2020 - 08:42 م
البنتاجون يستعد لنشر
البنتاجون يستعد لنشر وحدات عسكرية في منيابوليس
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رحيم يسري
قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفع حالة التأهب القصوى لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمالية انتشار الشرطة العسكرية في منيابوليس، على خلفية الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

وبحسب وكالة "اسوشيتد برس" صدرت أوامر لجنود من فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية، وفورت دروم في نيويورك بالاستعداد للانتشار في غضون ساعات إذا تم استدعاؤهم، حسبما نقلت عن مصادرها.

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وأوضحت الوكالة أن جنودا في أماكن أخرى حصلوا على تعليمات مشابهة، حيث قيل لهم أنهم سيحصلون على تعليمات الانتشار قبلها بـ24 ساعة.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة أنه إذا تم استدعاء الوحدات سيتم إرسال حوالي 800 جندي أمريكي إلى مينيسوتا، بينما قال مسؤولون في الوزارة إن أفراد من الشرطة العسكرية يستعدون للسفر إلى منيابوليس أولا.
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