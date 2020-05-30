مقتل جورج فلويد.. البنتاجون يستعد لنشر وحدات عسكرية في مينابوليس

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفع حالة التأهب القصوى لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمالية انتشار الشرطة العسكرية في منيابوليس ، على خلفية الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.





وبحسب وكالة "اسوشيتد برس" صدرت أوامر لجنود من فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية، وفورت دروم في نيويورك بالاستعداد للانتشار في غضون ساعات إذا تم استدعاؤهم، حسبما نقلت عن مصادرها.





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وأوضحت الوكالة أن جنودا في أماكن أخرى حصلوا على تعليمات مشابهة، حيث قيل لهم أنهم سيحصلون على تعليمات الانتشار قبلها بـ24 ساعة.



