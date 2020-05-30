إغلاق البيت الأبيض بسبب مظاهرات منيابوليس.. شاهد

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، أغلقت المقر الرئاسي على خلفية التظاهرات التي اندلعت بمدينة منيابوليس بعد مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد.



