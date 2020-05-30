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أخبار العالم

إغلاق البيت الأبيض بسبب مظاهرات منيابوليس.. شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، أغلقت المقر الرئاسي على خلفية التظاهرات التي اندلعت بمدينة منيابوليس بعد مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد. 

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجول في منيابوليس وذلك بعدما أمر الرئيس ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني لإحلال النظام في المدينة التي اندلعت بها احتجاجات عنيفة بعد مقتل فلويد. 

من جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على الشرطي المسئول عن مقتل فلويد، والذي يدعى ديريك تشوفين، وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين الماضي.
إغلاق البيت الأبيض بسبب مظاهرات منيابوليس.. شاهد
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