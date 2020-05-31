AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس أمين عهدة مجمع استهلاكي لحيازته مواد غذائية فاسدة

الأحد 31/مايو/2020 - 02:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
اسلام مقلد - محمد العيسوى
أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بحبس امين عهدة باحدى المجمعات الاستهلاكية،  4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مشروبات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وطرحها فى الاسواق.
وأمرت النيابة كذلك رجال المباحث بالترحى عن نشاط المتهم، وكذلك ارسال عينة من المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عن صلاحية تلك المواد الغذائية.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة  التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مسئول عن ثلاجة لحيازته 2 طن دواجن فاسدة بمدينة نصر

حبس مسئول مصنع مواد غذائية لحيازته 4 أطنان هياكل دواجن فاسدة

حبس مدير مجزر غير مرخص لحيازته سلعا فاسدة بالسلام

ضبط أطنان من الدواجن والمستلزمات الطبية غير صالحين للاستهلاك الآدمي

ضبط أطنان من الدواجن والمستلزمات الطبية غير صالحين للاستهلاك الآدمى

حبس صاحب مفرمة لحوم لحيازته 5 أطنان دواجن فاسدة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

مش خايفين من كورونا .. ضبط مواطنين أقاموا حفل زفاف بالجيزة

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

الحكومة: سننظر في العودة التدريجية لرحلات الطيران الدولية النصف الثاني من يونيو

صلاة الوتر .. هذه أفضل ساعة أوصى النبي بأدائها فيها كل ليلة

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ