حبس أمين عهدة مجمع استهلاكي لحيازته مواد غذائية فاسدة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بحبس امين عهدة باحدى المجمعات الاستهلاكية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مشروبات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وطرحها فى الاسواق.

وأمرت النيابة كذلك رجال المباحث بالترحى عن نشاط المتهم، وكذلك ارسال عينة من المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عن صلاحية تلك المواد الغذائية.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



