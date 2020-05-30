5 قرارات عاجلة من النيابة فى إصابة فرديّ شرطة بالرصاص بالموسكي

تجري نيابة الموسكي تحقيقات موسعة فى واقعة اطلاق اعيرة نارية على فردى شرطة من قوة قسم الموسكي واصابتهما على يد شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط.





وامرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة للوقوف على ملابساتها، وكذلك الاستعلام عن الحالة الصحية لفردى الشرطة للاستماع إلى اقوالهما حوال الواقعة.





كما أمرت النيابة بارسال فوارغ الاعيرة النارية المتحفظ عليها بمكان الواقعة لمضاهتها باسلحة المتهمين والمستخرجة من جسم فردى الشرطة، الى مصلحة الطب الشرعي لاعداد تقرير مفصل عنها وفحصها.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وكذلك عن الجريمة التى ارتكبها المتهمين بمسقط رأسهما باسيوط قبل هروبهما للقاهرة.





واستمعت النيابة لعدد من شهود العيان بمكان الواقعة، والذين أكدوا انهم فوجئوا بسماع صوت اعيرة نارية وتبين انه يخرج من احد المحال التجارية صوب عدد من افراد الشرطة اثناء دخولهم لفحص المحل تحت الانشاء ففوجئوا باطلاق النار صوبهما.





كان فردا شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى، أصيبا اليوم السبت، بأعيرة نارية، أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد قدر رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، بأنه أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، وباستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب.





وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير".. وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول" شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان.



