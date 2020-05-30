وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، رسالة شكر الي كل الاطقم الطبية، لانهم جنود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد









وأكدت وزيرة الصحة، علي ضرورة نزول كل الأطباء الي العمل ولايوجد ما يسمي بالاجازة، حتي لو كانت وجوبية، لازم تشتغل.









واوضحت زايد، ان كورونا مرض تشخيصه سهل وعلاجه محدد، فكل التخصصات الطبية ممكن تشتغل عليه باختلاف انوعها.





وطالبت وزيرة الصحة ، الأطباء بوضع المطالب جانبا في الوقت الحالي، وانها كل يوم تحارب ارض المعركة لمتابعة مستجدات واعمال تطوير المستشفيات.





وقالت :كل التقدير للأطباء والتمريض والاطقم الطبية..

ساعة الجد بدأت، وحان وقت التخلي عن المطالب.



