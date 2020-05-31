تعاون كبير.. فورد وفولكس فاجن تنتجان سيارات كهربائية

كشفت شركتا فولكس فاجن الألمانية وشركة فورد الأمريكية عن تعاون كبير في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في المستقبل.
جاء هذا التعاون بعد موافقة مجلس الإشراف والمراقبة في مجموعة فولكس فاجن على الدخول في مشروعات متعددة في مجال السيارات الكهربائية.
كما أعلنت فولكس فاجن عن الأستعدادت انها اكتملت تقريبا ولكنها لم توقع العقود بعد وربما تحصل خلال الأيام المقبلة .
ويؤكد الاتفاق بين الشركتين على أن تطرح فورد سيارة كهربائية في السوق الاوروبي تستخدم فيه هيكل السيارات الكهربائية.
كما كشفت فولكس فاجن ان فورد ستعمل على تطوير سيارة بيك أب جديدة متوسطة الحجم قابلة للتعديل.
ومن المفترض أن تتم الشراكة بين فولكس فاجن وفورد في الشركة المتخصصة في تقنية القيادة الذاتية خلال النصف الأول من عام 2021.
وليست فولكس فاجن وفورد فقط بل سبقتهم من قبل نيسان وميتسوبيشي لإنتاج السيارات الكهربائية
جاء هذا التعاون بعد موافقة مجلس الإشراف والمراقبة في مجموعة فولكس فاجن على الدخول في مشروعات متعددة في مجال السيارات الكهربائية.
كما أعلنت فولكس فاجن عن الأستعدادت انها اكتملت تقريبا ولكنها لم توقع العقود بعد وربما تحصل خلال الأيام المقبلة .
ويؤكد الاتفاق بين الشركتين على أن تطرح فورد سيارة كهربائية في السوق الاوروبي تستخدم فيه هيكل السيارات الكهربائية.
كما كشفت فولكس فاجن ان فورد ستعمل على تطوير سيارة بيك أب جديدة متوسطة الحجم قابلة للتعديل.
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ومن المفترض أن تتم الشراكة بين فولكس فاجن وفورد في الشركة المتخصصة في تقنية القيادة الذاتية خلال النصف الأول من عام 2021.
وليست فولكس فاجن وفورد فقط بل سبقتهم من قبل نيسان وميتسوبيشي لإنتاج السيارات الكهربائية