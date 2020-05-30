AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد تنافس كيا وهيونداي بالـ puma

السبت 30/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار

 

أجرت فورد اختبارها الجديدة مع جيلها الجديد من سيارات puma  والتي ستنافس بيها سيارات كيا وهيونداي الكروس اوفر ولكن متوسطة الحجم.

 

وظهر ذلك في الفيديو الذي نشرته فورد عن سيارتها puma  الجديدة القدرات العالية لهذه السيارة على التسارع والثبات الكبير على المنعطفات الحادة حتى مقارنة ببعض سيارت السيدان الرياضية .

 

أما من حيث المظهر الخارجي  جاءت السيارة بشكل هيكل جديد هاتشباك متوسط الحجم والذي يشبه تصميمه بعض الشئ تصميم سيارات porsche cayenne الحديثة.

 

تتممتع السيارة بفتحات سقف منحني فيه فتحات بانورامية واسعة وفي مؤخرته جنح هوائي صغير يشبه ذلك سيارات فيزتا الشبابية التي اطلقتها فورد في العاملين الأخيرين .

 اقرأ أيضا

تعرف على مواصفات فورد موستنج أسرع سيارة في العالم

شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور



اما من الداخل فقد حصلت السيارة على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب وعلى مواجهة قيادة مثبت عليها عجلة القيادة ومميز وفي منتصف الشاشة  كبيرة للتحكم بانظمة الكاميرات والقيادة وانظمة الصوت كما جاءت هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 198 حصانا،ونظام دفع أمامي، تمنحها جميعا القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في ظرف 6 ثوان فقط.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور

شيري تكشف عن سيارتها الجديدة Tiggo 8

الساهيونداي تختبر سياراتها i20 الجديدة .. فيديو

شاهد.. بالصور أبشع 7 سيارات في العالم

كورونا يعيد سوزوكي ماروتي من جديد

ترشيحاتنا

فيديوجراف | التحريات تكشف مفاجأة في قصة منة عبد العزيز

ضبط المتهمين بترويع طفل من ذوي الهمم باستخدام كلب | تفاصيل

وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

عالم صيني: نعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 99%

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات