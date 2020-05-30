فورد تنافس كيا وهيونداي بالـ puma

أجرت فورد اختبارها الجديدة مع جيلها الجديد من سيارات puma والتي ستنافس بيها سيارات كيا وهيونداي الكروس اوفر ولكن متوسطة الحجم.

وظهر ذلك في الفيديو الذي نشرته فورد عن سيارتها puma الجديدة القدرات العالية لهذه السيارة على التسارع والثبات الكبير على المنعطفات الحادة حتى مقارنة ببعض سيارت السيدان الرياضية .

أما من حيث المظهر الخارجي جاءت السيارة بشكل هيكل جديد هاتشباك متوسط الحجم والذي يشبه تصميمه بعض الشئ تصميم سيارات porsche cayenne الحديثة.

تتممتع السيارة بفتحات سقف منحني فيه فتحات بانورامية واسعة وفي مؤخرته جنح هوائي صغير يشبه ذلك سيارات فيزتا الشبابية التي اطلقتها فورد في العاملين الأخيرين .

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اما من الداخل فقد حصلت السيارة على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب وعلى مواجهة قيادة مثبت عليها عجلة القيادة ومميز وفي منتصف الشاشة كبيرة للتحكم بانظمة الكاميرات والقيادة وانظمة الصوت كما جاءت هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 198 حصانا،ونظام دفع أمامي، تمنحها جميعا القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في ظرف 6 ثوان فقط.