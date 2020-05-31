التصديرى للكيماويات: نسعى لتعويض انخفاض حجم الصادرات لـ أمريكا وأوروبا بالسوق الأفريقية

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصناعات الكيماوية من القطاعات التي شهدت نشاطا كبيرا في وقت أزمة كورونا كصناعة وإنتاج، وعلى رأسها المنظفات والمطهرات والتي شهدت زيادة في الإنتاج بنسبة ٨٠٪‏.









أبو المكارم، في تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الورديات في المصانع زادت وارتفع حجم الإنتاج وزاد معه حجم الصادرات، إلى أن صدر القرار الوزاري بـــ وقالفي تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الورديات في المصانع زادت وارتفع حجم الإنتاج وزاد معه حجم الصادرات، إلى أن صدر القرار الوزاري بـــ وقف التصدير لبعض من المطهرات والمنظفات والكحول لحاجة السوق المحلية إليها.







وأضاف أنه في مقابل وقف الصادرات تم توجيه الإنتاج للسوق المحلية، فضلا عن الهدوء في حركة الاستيراد والموانئ، وتراجع حجم الواردات بنسبة تصل إلى ٢٨٪‏ وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمستورد.



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وأضاف: "وإذا كانت الأسواق الأوروبية والأمريكية شهدتا خفضا في حجم الصادرات إليهما من المنتجات الأخرى الكيماوية بسبب الظروف والمستجدات، فإن هناك محاولة جادة لاستبدال السوقين بالسوق الأفريقية، وهو ما كان للمجلس الريادة في اقتحامه"، متوقعا طفرة في الصادرات إليه خلال الفترة القادمة.







ونوه إلى أنه بصدد إعداد دراسة لتقديمها لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن تقييما تفصيليا للموقف الحالي للقطاع إنتاجا وتصديرا ومدى تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا من حيث الإنتاج والتصدير، وكذا تقديم رؤية تفصيلية بكيفية مواجهة التداعيات والأسواق البديلة المرشحة عوضا عن الأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وخطة المجلس خلال الأشهر الثلاثة القادمة.









