لا تهاون.. 811 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط 811 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص اجرة ورحلات حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم مشيرا الى ان ذلك تم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.









وشدّد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات المُلائمة بين المواطنين.





ووجّه محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.



وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.