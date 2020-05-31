ترامب يؤجل قمة السبع الكبار

دونالد ترامب قمة أرجأ الرئيس الأمريكيقمة مجموعة السبع من نهاية يونيو حتى سبتمبر، مشيرا إلى أنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند.





وأوضح ترامب قراره قائلًا "إن صيغة G7 الحالية، قديمة".





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وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس السبت: "أنا أجلتها لأنني لا أشعر أن مجموعة السبع تمثل بشكل صحيح ما يحدث في العالم" مستطردا "إنها مجموعة من الدول التي عفا عليها الزمن للغاية".





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الحلفاء التقليديين لواشنطن سيجتمعون للحديث عن كيفية التعامل مع مستقبل الصين.





وكان من المفترض أن تعقد قمة شخصية في البيت الأبيض على الرغم من أن أجزاء من التجمع يمكن أن تعقد في كامب ديفيد ، في 10-12 يونيو.





ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني على المشاركة فيه ، في حين رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السفر إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.