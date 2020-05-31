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محافظات

خروج 3 رضع من عزل العجمي بعد شفائهم من فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:39 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
احتفل الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا بالإسكندرية، اليوم، بخروج 3 أطفال رضع بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

والأطفال الثلاثة وصلوا للمستشفى من دار المعثور عليهم، بصحبة الممرضة صفاء محمد، والتي توفت في وقت سابق بعد معاناة مع الفيروس.

وأوضحت سهى مصطفى، رئيس نقابة التمريض، أن الممرضة الراحلة كانت قد أصيبت بالفيروس نتيجة لمخالطتها لأحد الأطفال داخل الدار من المصابين به، وتم نقله وأثنين آخرين مصابين إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.

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وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العزل بالإسكندرية، إن الراحلة كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة التي أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي قبل أن تلفظ أنفاسها متأثرة بمضاعفات الفيروس في جسدها.
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