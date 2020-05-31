خروج 3 رضع من عزل العجمي بعد شفائهم من فيروس كورونا.. فيديو

احتفل الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا بالإسكندرية ، اليوم، بخروج 3 أطفال رضع بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.





والأطفال الثلاثة وصلوا للمستشفى من دار المعثور عليهم، بصحبة الممرضة صفاء محمد، والتي توفت في وقت سابق بعد معاناة مع الفيروس.





وأوضحت سهى مصطفى، رئيس نقابة التمريض، أن الممرضة الراحلة كانت قد أصيبت بالفيروس نتيجة لمخالطتها لأحد الأطفال داخل الدار من المصابين به، وتم نقله وأثنين آخرين مصابين إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.





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