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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

السبت 30/مايو/2020 - 07:22 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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أحمد عبد العزيز
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.

بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح  99٪ بإجمالي عدد 84625 طالبا وطالبة.

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أوضح يوسف الديب، أنه علي الطلاب الذين لم يحضروا إمتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها. 

حصل موقع "صدى البلد"، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس استخدم الرابط التالي: اضغط هنا
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