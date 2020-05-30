برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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أوضح يوسف الديب، أنه علي الطلاب الذين لم يحضروا إمتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها.

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