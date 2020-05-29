خرجت للتسوق.. الطب الوقائي بالإسكندرية يعيد سيدة مصابة بـ كورونا للحجر

أعاد فريق الطب الوقائي بإدارة العجمي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، سيدة مسنة مصابة بفيروس كورونا، كانت محجوزة بمستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة، وتستعمل علاجها بالحجر المنزلي بعدما خرجت للتسوق في سوق الهانوفيل.





وكانت السيدة قد سجلت خروجا من مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، قبل أيام، بعدما قدمت إقرارا بالعزل المنزلى واستكمال علاجها داخل منزلها.





وأثناء قيام فريق الترصد والطب الوقائي بمتابعتها للتأكد من التزامها بضوابط وتعليمات العزل المنزلى وكذلك للاطمئنان عليها من حيث ظهور أعراض مرضية من عدمه، فوجئ بأنها خرجت إلى سوق الهانوفيل بالعجمى، للتسوق وشراء احتياجاتها من السوق.





على الفور انتقل فريق الترصد إلى سوق الهانوفيل للبحث عن المصابة وإعادتها إلى العزل المنزلى فى محاولة منهم لتدارك الأزمة.





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