AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خرجت للتسوق.. الطب الوقائي بالإسكندرية يعيد سيدة مصابة بـ كورونا للحجر

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:03 م
سوق الهانوفيل
سوق الهانوفيل
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعاد فريق الطب الوقائي بإدارة العجمي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، سيدة مسنة مصابة بفيروس كورونا، كانت محجوزة بمستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة، وتستعمل علاجها بالحجر المنزلي بعدما خرجت للتسوق في سوق الهانوفيل. 

وكانت السيدة قد سجلت خروجا من مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، قبل أيام، بعدما قدمت إقرارا بالعزل المنزلى واستكمال علاجها داخل منزلها.

وأثناء قيام فريق الترصد والطب الوقائي بمتابعتها للتأكد من التزامها بضوابط وتعليمات العزل المنزلى وكذلك للاطمئنان عليها من حيث ظهور أعراض مرضية من عدمه، فوجئ بأنها خرجت إلى سوق الهانوفيل بالعجمى، للتسوق وشراء احتياجاتها من السوق.

على الفور انتقل فريق الترصد إلى سوق الهانوفيل للبحث عن المصابة وإعادتها إلى العزل المنزلى فى محاولة منهم لتدارك الأزمة.

اقرأ أيضا:

الجدير بالذكر أن فريق الطب الوقائي يتابع العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى خرجت من مستشفيات العزل، بعدما وقعوا على إقرارات بالعزل المنزلى واستكمال علاجهم داخل العزل المنزلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى العزل في الإسكندرية يحتفل بخروج أصغر مصابة بـ كورونا.. صور

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية إلى 73 حالة

احتفالية لتعافي رئيس تمريض مستشفى العزل بالإسكندرية من كورونا.. فيديو

بعد التأكد من سلبية نتائجه..خروج مولود من مستشفى العزل بالإسكندرية..صور

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات عزل العجمي إلى 111 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات عزل العجمي إلى 111 حالة

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي ومتعة حرام ومخدرات.. 6 وقائع مشينة في أسبوع العيد أدت لمقتل أصحابها

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

شاهد.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

قبل حادث منيابوليس.. دينزل واشنطن يتدخل لمساعدة رجل أسود في قبضة الشرطة الأمريكية.. فيديو

صفقة الأهلي المنتظرة فشلت .. نجم بيراميدز يرحب بالزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

بـ فلتر غريب| سمية الخشاب بإطلالة مختلفة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد