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محافظات

علق بشرفة عقار.. تفاصيل إنقاذ الحماية المدنية بالإسكندرية للقط سكوبي

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:34 م
تفاصيل إنقاذ الحماية
تفاصيل إنقاذ الحماية المدنية بالإسكندرية للقط سكوبي
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أحمد عبد العزيز
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في إنقاذ قط علق على شرفة شقة سكنية خالية من السكان بطريق كورنيش البحر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تلقت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بسقوط قط داخل شرفة بلا سكان وتعثر خروجه، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية لمقر البلاغ وتم استخراج القط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ القط وإعادته لصاحبه، الذي توجه بالشكر لقوات الأمن على سرعة استجابتها.

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وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أشاد صاحب البلاغ بسرعة تحرك الحماية المدنية بالإسكندرية ووصولها فور ورود البلاغ وعدم الاستهانه به قائلا: "مصر ولا أوروبا؟ ما هذا الاحترام غير الطبيعى ما حدث معى اليوم فى الإسكندرية لا يصدق.


وقال صاحب البلاغ: "ووقع القط سكوبى، من بلكونتى إلى أسفل وسقط فى بلكونة الجار غير المتواجد أسفل شقتى فى السابعة صباحا من يوم الجمعه ٢٩ مايو، ماذا أفعل جربت الاتصال بالحماية المدنية وأنا متردد وكان الرد بمنتهى الاهتمام نحن فى الطريق إليك فقط عشر دقائق من لحظة الاتصال وكان الرجال أمام منزلى على كورنيش الإسكندرية".
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