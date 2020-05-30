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محافظات

بسبب اللعب وقت الحظر.. تشميع ملعب كرة قدم بالإسكندرية

السبت 30/مايو/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
داهمت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ملعب نجيل، بمنطقة العامرية غربي المدينة لإقامته دورات كرة قدم خلال خلال ساعات الحظر، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس حي أول العامرية، إن وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة التابعة للحي، قامت بغلق نادى الجزار الرياضي، ومقهى مجاور له بمنطقة عبد القادر، وقامت بتشمعيه وضبط القائمين عليه.


وأكد رئيس الحي، على أنه سيتم التعامل بقوة وحزم مع كل من يخالف قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويعرض حياة المواطنين للخطر.
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