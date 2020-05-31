استعدادًا لبدء العمل غدا.. تطهير وتعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والمرور.. صور

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد وفى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية ( الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) بالإضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور.. على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.





قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتلك المقار حرصًا على سلامة المترددين عليها.