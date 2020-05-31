AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

الأحد 31/مايو/2020 - 01:20 م
تحرير مخالفات الكمامة
تحرير مخالفات الكمامة
Advertisements
مصطفى الرماح - احمد مهدى


بدأت الأجهزة الأمنية منذ امس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالزام المواطنين بارتدا الكمامات الطبية فى الامكان العامة للوقاية من فيروس كورونا المنتشر .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لتحرير المخالفات للمواطنين الغير ملتزمين بقرار ارتداء الكمامات الطبية فى الشارع والموواصلات العامة .

وكان رئيس مجلس الوزراء، اعلن إنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.



وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة والا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاء الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارًا من أول يونيو.

قررت الوزارة انه سيتم استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

واهابت الوزارة بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات  .

 قالت مصادر مسئولة انه سيتم منع اى مواطن فى الاماكن التى اعلن عنها من قبل من الدخول فيها بدون كمامة وسيتم تطبيق القانون على المخالفين بدفع الغرامة المالية المقررة وهى ٤ آلاف جنيه.

وأضافت أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو.
شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة
شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة
شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة
شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

ارتداؤها إجباريا.. هذه الأماكن حددتها الحكومة لارتداء الكمامة.. و4 آلاف جنيه غرامة

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

احم نفسك بالكمامة وتجنب الغرامة..عودة العمل بالمنشأت الشرطية والحكومية أول يونيو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يمنع موهبة ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

في عيد ميلاد نهلة سلامة.. تعرف على أهم أعمالها وعمرها الحقيقي

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو

الأوقاف تعلن عن بدء إنتاج كمامات قطنية قابلة للغسل والاستعمال المتكرر

AdvertisementS

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته بشأن إصابة محمود الخطيب بالكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

وكيل البرلمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ النواب المصابين بكورونا

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم