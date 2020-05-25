استجابة سريعة.. مصادرة ملاهي شعبية وتحرير محاضر لمخالفى قرارات الحظر فى القليوبية ..صور

قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمصادرة ملاهى شعبية قام اصحابها بتشغيلها فى احد الشوارع خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





وكشفت جولة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمدينة شبرا الخيمة عن ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الغلق ليلا وتم تحرير محاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة.





كما تم ضبط أحد المخالفين لإنشائه منطقة ملاهي شعبية للأطفال بالمخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة أيضا ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.





ووجه المحافظ خلال جولته رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.





وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.





من ناحية اخرى شهدت مناطق الكورنيش ببنها وحدائق القناطر حالة من الهدوء فى ثانى ايام العيد حيث لم تشهد هذه المناطق اى تجمعات او احتفالات بالعيد.