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محافظات

لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:23 م
تحرير 6 محاضر بيئة
تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع15محل تجارى
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جمالات الدمنهورى
تواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق محافظة البحيرة حملاتها لمتابعة مدى الالتزام بقرار رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، بناءًا على توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة التى قادها برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار عن غلق وتشميع  ١٥ محل لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وتمكنت الحملة خلال متابعتها مدى التزام المحلات بقرار الغلق وكذلك مدى التزام المحلات والأنشطة التجارية المستثناة من قرار الغلق بالاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" من تحرير 6 محاضر بيئة لمحلات مخالفة للإجراءات الوقائية.

شارك بالحملة إدارة الإشغالات والتعديات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة المرافق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين لقرار رئيس الوزراء.
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
لمخالفتهم قرارات الحظر.. تحرير 6 محاضر بيئة وغلق وتشميع 15 محلا تجاريا في البحيرة
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