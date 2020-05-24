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محافظات

للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 05:42 م
العيد في زمن الكورونا
العيد في زمن الكورونا
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جمالات الدمنهورى
سادت حالة من الهدوء جميع شوارع وحدائق ومتنزهات محافظة البحيرة وخلت تمامًا من المواطنين تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر التجول ومنع التجمعات والاحتفالات بعيد الفطر المبارك  فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المواطنين بإلتزام المواطنين و عدم الخروج للاحتفال بعيد الفطر  فى يومه الأول مشيدا بالحفاظ على التزامهم واستمرارهم داخل منازلهم  حفاظًا عليهم من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ .

ومن جانبه أكد محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لأول مرة يتم اغلاق حدائق ادفينا والمنتزهات وكورنيش رشيد وساحة ابو مندور ومنع استقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر تنفيذ لقرار الحظر فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد


وفى نفس السياق أكد محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  غلق حديقة الجمهورية وكافة الحدائق والمنتزهات وكورنيش ترعة المحمودية لمنع تكدس الأهالى للاحتفال بعيد الفطر امشيرًا إلى غمر جميع الحدائق والمنتزهات العامة بالمياه وغلقها لمنع تجمعات الأهالى حفاظًا عليهم من إنتشار وباء فيروس كورونا 

وأكد إيهاب عبدالله رئيس مجلس إدارة النادى الاجتماعي بدمنهور إستمرار غلق النادى  وحمام السباحة وإستمرار رش النادى وتطهير تعقيم جميع مرافقه طبقا لتعليمات وقرارات رئيس الوزراء فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
للوقاية من كورونا.. غلق ساحة أبو مندور وكورنيش رشيد وقناطر إدفينا.. صور
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