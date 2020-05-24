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محافظات

محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء

الأحد 24/مايو/2020 - 02:53 م
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات العامة
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جمالات الدمنهورى

أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة مع الساعات الأولى لأول أيام عيد الفطر المبارك بمدى وعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأى شكل من الأشكال، مشيرًا إلى الانضباط والتزام المحلات التى ينطبق عليها قرار الغلق.


وأشار المحافظ إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية للحد من الكثافات.

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شهدت جميع الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والشواطئ بنطاق المحافظة خلوها من المارة والمواطنين، كما إلتزمت معظم المحال بالغلق  التى ينطبق عليها القرار.


ويتقدم اللواء المحافظ لجميع مواطنى المحافظة بالتهنئة بعيد الفطر المبارك متمنيا دوام الأمن والاستقرار والخير واليمن والبركات.


وأهاب المحافظ بالمواطنين بالاستمرار بالالتزام بالمنازل وتطبيق جميع القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
محافظ البحيرة يشيد بوعى الأهالى والالتزام بقرارات رئيس الوزراء
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