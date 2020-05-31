شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى..حيث أسفرت جهودها خلال شهر..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.















