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حوادث

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

الأحد 31/مايو/2020 - 04:32 م
جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية
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كتب محمد صبرى

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى..حيث أسفرت جهودها خلال شهر..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



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جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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