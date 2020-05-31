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محافظات

بعد إصابتهما بـ كورونا.. محافظة الإسكندرية: حالة نائب المحافظ ومستشاره مستقرة

الأحد 31/مايو/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية أن كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، حالتهما مستقرة وبصحة جيدة، حيث يتلقيان العلاج داخل مستشفى عزل العجمي بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتلك هي ثالث إصابة بين قيادات المحافظة بعد إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظة ورئيس وحدة التدخل السريع.

وعلمت "صدى البلد"، من مصادرها داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، أن كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، كانا قد خالطا اللواء أحمد سحلول خلال حملات الإزالة التي شنتها المحافظة على مدار شهر رمضان المبارك.

وكشف المصدر على أنه قد تم أخذ مسحات لجميع المرافقين للمصابين سواء من العاملين أو من أفراد أسرتهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كانت محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الصحة بأخذ مسحة من جميع المخالطين لمستشار المحافظ ومنهم اللواء محمد سحلول، الذي ثبت إيجابية تحاليله وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
بعد إصابتهما بـ كورونا.. محافظة الإسكندرية: حالة نائب المحافظ ومستشاره مستقرة
بعد إصابتهما بـ كورونا.. محافظة الإسكندرية: حالة نائب المحافظ ومستشاره مستقرة
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