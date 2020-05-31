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محافظات

القليوبية: لجان لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من جولاته التفقدية بعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ومدير ادارة المرور بالقليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس .

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع جميع مواقف السيارات وخطوط سير السيارات لمتابعة تنفيذ الاجراءات، موجها  رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مواقف السيارات بالتنسيق مع رجال المرور، باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية.

وتابع بأنه تم التأكيد على إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، تماشيًا مع سياسة التباعد الاجتماعي المقررة من مجلس الوزراء.
القليوبية: لجان لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء الكمامات
القليوبية: لجان لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء الكمامات
القليوبية: لجان لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء الكمامات
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