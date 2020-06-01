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اقتصاد

الأحد .. بدء تسليم 912 شقة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشيخ زايد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:01 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو 2020، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، فى تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة.
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وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.
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