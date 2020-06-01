الأحد .. بدء تسليم 912 شقة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشيخ زايد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو 2020، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، فى تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة.
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وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.
وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.
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وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.
وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.