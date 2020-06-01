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تعليم

البحث العلمي تعلن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:30 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى في إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن وظيفة: المستشار الوطني لإجراء تقييم فجوة السياسات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال الإعاقة وسياسة سوق العمل والاندماج الاجتماعي.

كما يجب ان يكون على معرفة وثيقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية متقدمة في العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- اللغة: الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا، علما بأن الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

- في نهاية المهمة التى تستمر من ثلاث الى خمس شهور يجب على المستشار الوطنى تقديم تقرير متكامل(حوالى 30 صفحة) عن تقييم فجوة السياسات وتوصيات لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.

- لمزيد من التفاصيل حول مهام الوظيفة وواجباتها وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى علما بأن الموعد النهائي للتقدم هو 7 مايو 2020 ... للتقديم يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/868-2020-05-03-15-25-02

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