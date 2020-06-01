البحث العلمي تعلن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

بعد تعيين رؤساء جدد لـ 6 إدارات بالبحث العلمي.. الأكاديمية خلية نشاط لا يتوقف.. برنامج جديد بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية.. ومقترحات لمواجهة كورونا