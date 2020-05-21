أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانًا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت وهي دورة مجانية، وينظمها مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)





وشددت اكاديمية البحث العلمي على أن آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 يوليو 2020 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S2





وستبدأ الدورة اعتبارًا من 6 يوليو و حتى 6 سبتمبر 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml





وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشمتل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة، وسوف تفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب





وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وابداعادتة في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين



