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محافظات

الابن البار.. حكاية جابر حمل أمه المصابة بكورونا ولم يخش من العدوى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

على الرغم من تخوف البعض من انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب سرعة انتشاره الا ان الوضع اختلف هنا داخل مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مصابي كورونا حيث شهدت المستشفى حالة لشاب بار بأمه بعد إصابتها بفيروس كورونا رافقها داخل سيارة الإسعاف إلى أن دخلت المستشفى وأصر على حملها بدلا من المسعفين.

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الشاب جابر لم يخش اصابته بالفيروس ولكنه اصر على حمل والدته بدلا من المسعفين ولم يكن يرتدي أي واقيات سوى الماسك الجراحي فقط ولم يخش من العدوى وظل يبكي بجوار والدته وأخرجه أمن المستشفى بصعوبة وظلوا يتوسلون إليه أن يتركها ويغادر.

وعلى الرغم من أن ما فعله الشاب من إنسانية لا تضاهيها إنسانية إلا أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أوصت بتعامل المتخصص لمثل هذه الحالات وعلى المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء التعامل مع المريض تجنبا للإصابة بالمرض.

من جانبه قال رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى أن المريضة تدعى عطيات عبدالحميد 56 عاما وأصر نجلها على حملها وظل يبكي عند إخراجه من المستشفى مشيرا إلى أن السيدة حالتها مستقرة وتخضع للعلاج.

واشار الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية الى إن 6 حالات غادرت المستشفى بعد شفائهم من الفيروس وهم سيدة محمود وأحمد سالم ومحمد خيري ومصطفى يوسف وهبة إبراهيم ومرسي عبد الله ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 244 شخصا.

واضاف أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

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