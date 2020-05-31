كإجراء احترازي.. غلق سنترال بنها الرئيسي 14 يومًا وتطهير الديوان بالكامل بعد ظهور كورونا

أعلنت محافظة القليوبية غلق سنترال بنها الرئيسى 14 يومًا بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة نتيجة ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا المستجد.





من جانبه قال المهندس محمد عطية، مدير منطقة تليفونات القليوبية، إنه تقرر غلق سنترال بنها الرئيسى بشارع سعد زغلول بمدينة بنها وذلك نتيجة ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا من العاملين بالسنترال مشيرا إلى أنه سيتم الغلق كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين والمترددين على السنترال.





وأوضح "عطية" أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة بجميع أنحاء السنترال كإجراء للحد من انتشار الفيروس كما تم التنبيه على العاملين بالسنترال بالعزل المنزلى تحسبا لوقوع أي إصابات بينهم نتيجة مُخالطة المُصابين بالسنترال والإبلاغ فور ظهور أي أعراض اشتباه للإصابة بالفيروس.





من ناحية أخرى شنّت الإدارة التعليمية ببنها حملة موسعة لتطهير قسم الإجازات ومبنى ديوان الإدارة وملحقاته احترازيًا حال ثبوت إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا حيث تضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور، وقام فريق التعقيم بالإدارة بالعمل عقب الإعلان عن الإصابة.





وقال عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية: إن الموظف أصيب خلال إجازة العيد ولم يأت إلى الإدارة عقب الإبلاغ عن إصابته، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بشكل طبيعي في كافة الإدارات والأقسام بديوان الإدارة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





أوضح "فتح الباب" أنه تم التنبيه على زوجته والتي تعمل بإحدى المدارس اتباع إجراءات العزل المنزلي ومنحها إجازة حال خضوعها للمتابعة والتأكد من انتقال العدوى لها من عدمه.





وأشار إلى أنه تم إغلاق القسم بعد تطهيره وتعقيمه لمدة 14 يوميًا وفقا للبروتوكول المعمول به ونقل الموظفين غير المخالطين له إلى مكان آخر لتسيير العمل لحين انتهاء المدة المحددة الخاصة بالتعقيم.