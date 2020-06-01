إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

صدى البلد

روسيا تواجه واشنطن .. بالطريقة الأمريكانى!! بقلم : إلهام أبو الفتح





اليوم السابع

اليوم عودة خدمات الأحوال المدنية و الجوازات و الفيش و المرور





أخبار اليوم

السكة الحديد: نقلنا 450 ألف راكب فى أول أيام عودة التشغيل





بوابة الأهرام

أسامة هيكل: إجراءات جديدة للرقابة على المستشفيات الخاصة.





الوطن

الصحة: استخدام دواء للإيدز ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا.





الشروق

وزارة السياحة ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50 بدءا من اليوم





مصراوي

عوض تاج الدين: انتشار كورونا " سريع جدًا" وعائلات بالكامل حاملة للفيروس.





سكاى نيوز

اشتباكات عنيفة وعمليات كر وفر فى محيط البيت الأبيض.





العربية

طيران الإمارات تسرح عددًا من موظفيها بسبب كورونا.