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توك شو

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:17 ص
وزير التعليم الدكتور
وزير التعليم الدكتور طارق شوقى
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البهي عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى ، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة، اليوم الاثنين.

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وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو

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روسيا تواجه واشنطن .. بالطريقة الأمريكانى!! بقلم : إلهام أبو الفتح


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