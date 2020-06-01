إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى ، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة، اليوم الاثنين.
المصري اليوم
وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 6 يونيو
صدى البلد
روسيا تواجه واشنطن
.. بالطريقة الأمريكانى!! بقلم : إلهام أبو الفتح
اليوم السابع
اليوم عودة خدمات
الأحوال المدنية و الجوازات و الفيش و المرور
أخبار اليوم
السكة الحديد: نقلنا 450 ألف راكب فى أول أيام عودة التشغيل
بوابة الأهرام
أسامة هيكل:
إجراءات جديدة للرقابة على المستشفيات الخاصة.
الوطن
الصحة: استخدام
دواء للإيدز ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا.
الشروق
وزارة السياحة
ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50 بدءا من اليوم
مصراوي
عوض تاج الدين:
انتشار كورونا " سريع جدًا" وعائلات بالكامل حاملة للفيروس.
سكاى نيوز
اشتباكات عنيفة
وعمليات كر وفر فى محيط البيت الأبيض.
العربية
طيران الإمارات
تسرح عددًا من موظفيها بسبب كورونا.