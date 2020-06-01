الصحف الإماراتية اليوم.. مصر تدك بؤر الإرهاب بشمال سيناء.. ترامب يختبئ في قبو تحت الأرض بسبب الاحتجاجات.. والصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا منذ 3 أسابيع

- خبير إيطالي:

فيروس كورونا بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

-بعد اقتراب المتظاهرين من البيت الأبيض.. ترامب يتحصن في قبو تحت الأرض

-مصر تعدّل مواعيد الحظر.. وتتوسع في عدد المستشفيات للعلاج

-ليبيا تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا









تناولت الصحف الإماراتية اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على مستجدات فيروس كورونا " "كوفيد 19" والاحتجاجات التي تشهدها أمريكا.





وذكرت صحيفة "البيان"، أن القوات المسلحة المصرية أعلنت أمس، تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل ثلاثة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل، إلى جانب تدمير عبوات ناسفة زُرعت لاستهداف قوات الجيش.









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وجاء في بيان على صفحة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، أنه واستمرارًا لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، استمرت القوات المسلحة بتوجيه ضرباتها للتكفيريين بشمال سيناء.









ومن صحيفة "الخليج"، أعلنت مصر، أمس الأحد، تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في أنحاء البلاد الذي فرض لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، فقال وزير الإعلام، أسامة هيكل، إن الموعد الجديد لحظر التجول سيكون من الثامنة مساء، حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدءًا من يوم أمس الأحد.









من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في عدد المستشفيات التي انضمت لمنظومة علاج مرضى فيروس كورونا، إلى 376 مستشفى، على مستوى المحافظات، مؤكدة أن جميع المستشفيات تعمل بكامل طاقتها.





وفي الشأن العربي، قالت صحيفة "الاتحاد"، إن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين.





وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 52 مصابا من الفيروس.





وفي الشأن العالمي، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على ما قاله الطبيب الإيطالي البارز، ألبرتو زانجريلو، أمس الأحد، إن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته، وأصبح أقل فتكا.





وقال زانجريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو في شمال البلاد، والتي تحملت العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في البلاد: "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".





وأضاف لمحطة "آر.إيه.آي" التلفزيونية الإيطالية "المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".





ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريبا برصد 16 حالة جديدة أمس، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم إن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان.





وبشأن الاحتجاجات في الولايات المتحدة، أفادت صحيفة "البيان" بأن الرئيس الأمريكي أصبح موقفه يبدو عصيبا خلال التظاهرات المستعرة في الولايات المتحدة حاليا، والتي اقتربت جدا خلال اليومين الماضيين من البيت الأبيض، في العاصمة واشنطن.





ومع تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض ليلة الجمعة، وتجاوزهم حاجزا أمنيا، اقتيد ترامب إلى قبو محصن تحت الأرض، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض ومصدر لإنفاذ القانون.





ووفقا لشبكة "سي إن إن" نقل الرئيس الأمريكي إلى القبو المحصن وبقي هناك لمدة أقل من ساعة قبل صعوده إلى الطابق العلوي، فيما يظل من غير الواضح ما إذا كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وابنهما بارون، قد توجها برفقته إلى القبو أم لا.





فيما سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على ما تشهده الاحتجاجات الأمريكية من عمليات نهب وسلب غير مسبوقة، إذ تعرضت شركات كبرى ومتاجر فاخرة للسرقة أمام كاميرات المراقبة، فيما اتهمت السلطات لصوصًا ومخربين بالقيام بهذه الأفعال المشينة.





وتعرض متجر مجوهرات في مدينة لوس أنجلوس للنهب. وشوهد الناس وهم يقتحمون المتجر، ويزيلون خزائن العرض، ويفرغون الدروج، بينما تضرر باب المتجر بشكل واضح، وتقاسم اللصوص غنائمهم خارج المتجر.





واستغل مخربون آخرون الاحتجاجات، ونهبوا متاجر تابعة لشركة «أبل» في مينيابوليس، وبورتلاند. وتمكن متظاهرون وخلال 7 دقائق فقط من نهب محتويات متجر بواشنطن. وقال شاهد عيان للصحافة الأمريكية «شاهدت للتو مجموعة من السيارات تندفع إلى متجر «أبل»، وكان الناس يتجمهرون، وجرى سحب مطرقة ثقيلة، واستخدمها عدد منهم في تحطيم المتجر».