في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن عزة لبيب

تحتفل اليوم الفنانة عزة لبيب بعيد ميلادها والتي اقتصرت أدوارها على الظهور في الأعمال الدرامية، لذلك كانت قليلة الظهور فنيًا، ابتعدت لفترات كبيرة عن الساحة، وكانت بدايتها الفنية مع الفنان محمد صبحي في "يوميات ونيس"، ومسرحية "وجهة نظر"، إنها الفنانة عزة لبيب، التي يحل اليوم الأثنين الموافق 1 يونيو، عيد ميلادها.
والفنانة عزة لبيب، تخرجت في معهد الفنون المسرحية، وعملت في مسلسلات: "أرابيسك"، "زيزينيا"، "أوراق مصرية"، "برج الأكابر"، "هبة رجل الغراب"، حيث كان ظهورها في مسلسل "هبة رجل الغراب"، سبيلًا لتسليط الضوء عليها مرة أخرى بشكل كبير، حيث قدمت دور والدة "هبة" في المسلسل.
وشاركت عزة لبيب في بعض المسرحيات "زيزو موهوب زمانه"، "زيزو ديجتال"، وسافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها الدكتور أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الممثلة ليلى طاهر، ثم عادت لتعمل في المسرح.
وفي أعقاب عودتها من السفر، عادت للظهور مرة أخرى، واتجهت للمسرح، ثم شاركت في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب"، مع الفنانة ناهد السباعي، وكان هذا المسلسل آخر أعمالها.
والفنانة الكبيرة ليلى طاهر، هي حماة الفنانة عزة لبيب، وتتحدث "عزة" عن علاقتها القوية بها في تصريحاتها، قائلة: «تواجدي مع حماتي في منزل واحد ساعد في تقرب العلاقة بيننا، خصوصا أن ابنتي تدرس في الخارج وزوجي يسافر كثيرا، وتعلمت منها الكثير والكثير»، لافتة إلى وجود عادات ثابتة يفعلونها سويا مثل الإفطار طوال شهر رمضان معًا.
وعبرت عزة لبيب، عن حبها للفنانة ليلى طاهر، قائلة: «عوضتني عن والدتي الله يرحمها وبتخاف علي أوي، ولم أشعر باليتم أبدا بسببها»، وفي لقائها على نايل دراما، قالت "عزة" عن سبب غيابها عن الساحة الفنية: «المعادلة في الجمع بين العائلة وظروف عملي كانت صعبة، خصوصًا إذا كان هناك مسؤولية في هذا العمل، كما كنت خلال إداراتي للمسرح القومي».