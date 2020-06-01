في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن عزة لبيب

وشاركت عزة لبيب في بعض المسرحيات "زيزو موهوب زمانه"، "زيزو ديجتال"، وسافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها الدكتور أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الممثلة ليلى طاهر، ثم عادت لتعمل في المسرح.





وفي أعقاب عودتها من السفر، عادت للظهور مرة أخرى، واتجهت للمسرح، ثم شاركت في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب"، مع الفنانة ناهد السباعي، وكان هذا المسلسل آخر أعمالها.





والفنانة الكبيرة ليلى طاهر، هي حماة الفنانة عزة لبيب ، وتتحدث "عزة" عن علاقتها القوية بها في تصريحاتها، قائلة: «تواجدي مع حماتي في منزل واحد ساعد في تقرب العلاقة بيننا، خصوصا أن ابنتي تدرس في الخارج وزوجي يسافر كثيرا، وتعلمت منها الكثير والكثير»، لافتة إلى وجود عادات ثابتة يفعلونها سويا مثل الإفطار طوال شهر رمضان معًا.



