"بوابات تعقيم وفحص حرارة".. مياه سوهاج تستعد للتعايش مع كورونا

وقال "بدري"، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم شراء 10 بوابات تعقيم الكترونية بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع افرع الشركة كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وافراد الامن.





كما تم شراء اجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.





وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات.





وأكد رئيس الشركة، علي المتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل الا في اضيق الحدود وباقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.

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