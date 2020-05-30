شاهد.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات بسوهاج





وامتنع سائقي سيارات الأجرة عن ركوب غير الملتزمين من الأهالي بارتداء الكمامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولم تشهد مواقف سوهاج اية معوقات اثناء ركوب المواطنين لسيارات الأجرة للتنقل بين مراكز المحافظة المختلفة.





وكثف رجال المرور من تواجدهم في شوارع المحافظة لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامات من قبل المواطنين وسائقي السيارات، وتم نشر عدد كبير من الدوريات الأمنية علي مختلف الطرق السريعة والزراعية لمتابعة الموقف.





واكد مصدر بديوان عام محافظة سوهاج، ان تطبيق ارتداء الكمامات في جميع المصالح الحكومية وسيارات النقل تم تطبيقه فعليا من اليوم، وسيتم متابعة تنفيذه بشكل حازم وعدم السماح باية تجاوزات تحدث.





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