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محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية في سوهاج

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:13 م
أعمال تطهير وتعقيم
أعمال تطهير وتعقيم
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة أخميم حملة تعقيم للشوارع، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المركز التكنولوجي، وأماكن تواجد الحالات المصابة بكورونا، ومنطقة التأمينات والشوارع المتفرعة، ومبنى التأمين الصحي، كما تمت أعمال تعقيم للشوارع، ميدان الخلوة، ميدان مركز الشرطة .

وفي مركز ومدينة المنشاة تم رش وتطهير مركز الشرطة وشركة المياه، ومكتب التعبية، والسجل المدني، وقرية الزوك الغربية، وشوارع المدينة بالكامل .

وقام مركز ومدينة جرجا بأعمال التطهير والتعقيم ورش شوارع منطقة المشتل وتفريعاتها والجزيرة والشيخ سالمان بالكامل ومنطقة النفادة ومنطقة شارع البوابة ومواقف سيارات الأجرة وقسم شرطة جرجا وقطاع الجنوب، ومحطة سكك حديد جرجا، ومبنى مجلس المدينة، ووحدة الاسعاف، ومبنى المجلس الملحق، وقسم شرطة جرجا من الداخل بالكامل وشارع فاروق وشارع كلية اللغة العربية، والساحة الشعبية، وسنترال جرجا، ومكتب البريد.

واستمرت أعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة البلينا وقراها، حيث استهدفت مدخل المدينة الغربي وشارع المحطة ومركز الشرطة وديوان الوحده المحلية وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع البحر الأعظم والمرسى السياحي، والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة، والسنترال، ومستشفى البلينا، والعبارة، وطريق مصر أسوان.

وفي مركز ومدينة سوهاج تم رش وتعقيم الشوارع الرئيسية الجانبية ورش المطهرات بمركز الشرطة بجزيرة شندويل، والمصالح والمنشآت الحكومية بمدينة سوهاج.

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كما واصل مركز ومدينة جهينة أعمال تطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة حيث تم تطهير مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - محطات الوقود - ماكينات الصرف - شارع الشهداء - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع عمر مكرم - شارع مركز الشباب - شارع مركز الشرطة القديم - شارع الشيخ مبارك - شارع البساتين - شارع غرب البلد - شارع محمد فريد - شارع محمد عبد المطلب - منطقة آل الضبع - منطقة آل أبو خبر .

 

وفي حي غرب سوهاج تم تعقيم وتطهير شارع عبد ربه حارس بمنطقة المخبز الالي، ومنطقة الغياتية وفرعياتها، ومنطقة الشيخ خليفة، والمشتل، وخلف الدريسة بالمخبز الآلي .

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال الرش والتطهير بالوحدات والمصالح الحكومية ، والشوارع ، حيث تم رش وتطهير مبني مجلس المدينة، واماكن التجمعات غرب السكة الحديد، ومحيط العمارات بالمدينة، وشوارع الضياع، وشوارع قرية الشيخ يوسف، ومنطقة النزلة، وشارع النيل ونجع الحاكم ، ونجع خليفة ، اما في قري المركز تم الرش والتطهير في قري البهاليل، والعبادلة، والعطوة والشوارع المتفرعة منهما، كذلك تم تطهير ماكينات الصرف امام البنوك، وتم رش واجهات مكاتب البريد المتواجدة بالمدينة .

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