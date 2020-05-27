غلق 3 مقاهي خالفت قرار الحظر في سوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على متابعة حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد المحافظ علي غلق المقاهي والمحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وحظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي .

وقال حسين حبارير، رئيس مركز مدينة أخميم أنه تم غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ وجود 33 شابا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي، وتم مصادرة عدد من الشيش.

مشيرا إلى أنه تم غلق مقهى مخالف ايضا بقرية نيدة ومصادرة عدد ٦ شيشة و٣٠ كرسي، و جهاز ريسيفر وجهاز راوتر نت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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واشار علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا إلى القيام بحملة مرافق واشغالات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول وأسفرت الحملة عن ضبط 58 من المضبوطات المختلفة الأنواع وتم غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظر وتم إزالة كشك خشب، وتحرير 4 محاضر صحة، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق .