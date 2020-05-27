غلق 3 مقاهي خالفت قرار الحظر في سوهاج

واكد المحافظ علي غلق المقاهي والمحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وحظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي .
وقال حسين حبارير، رئيس مركز مدينة أخميم أنه تم غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ وجود 33 شابا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي، وتم مصادرة عدد من الشيش.
مشيرا إلى أنه تم غلق مقهى مخالف ايضا بقرية نيدة ومصادرة عدد ٦ شيشة و٣٠ كرسي، و جهاز ريسيفر وجهاز راوتر نت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
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واشار علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا إلى القيام بحملة مرافق واشغالات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول وأسفرت الحملة عن ضبط 58 من المضبوطات المختلفة الأنواع وتم غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظر وتم إزالة كشك خشب، وتحرير 4 محاضر صحة، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق .