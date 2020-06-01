للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.





وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كل أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.









وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.