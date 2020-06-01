AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:23 م
حملات على المخالفين
حملات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.

وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كل أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
     
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
   
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا خرق حظر التجول.. الداخلية تعلن ضبط 4008 أشخاص و1073 سيارة مخالفة

خليك بالبيت.. الداخلية تضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر التجول

خالفو قرار الحكومة.. ضبط 6244 شخصا أثناء مواعيد حظر التجوال

الداخلية: ضبط 6225 شخصا خالفوا قرار حظر التجول خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 6261 شخصا خالفوا قرار الحظر فى 24 ساعة

حال وجود راكب دون كمامة.. الداخلية: إجراءات قانونية تجاه سائقى الأجرة

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020

أخبار الفن| حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا.. أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

إديتنا براح .. مستشار وزيرة الصحة يكشف تأثير مناعة المصريين على كورونا

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن عزة لبيب

سنن الوضوء بالتفصيل.. 14 أمرا يستحب لك معرفتها

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم يارا وعمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. تعرف على طريقة عمل الباذنجان المخلل

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور