عنصرية.. الشرطة الأمريكية تعتدي على ذوي البشرة السمراء.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الإثنين، مقطع فيديو لاعتداء الشرطة الأمريكية على فتاة من ذوي البشرة السمراء داخل أحد الأماكن المغلقة في الولايات المتحدة.





وظهر في مقطع الفيديو، شرطي وهو يضرب الفتاة ضربا مبرحا في وجهها، ويحاول تكبيلها.





كما ظهر في مقطع الفيديو، الشرطة وهي تطلق الكلاب على المحتجين ذوي البشرة السمراء، في مشهد صادم، وسط صرخات المارة.





وشهدت مدن أمريكية عمليات نهب وتخريب مع استمرار أعمال الشغب ردا على وفاة المواطن ذو البشرة السمراء جورج فلويد، من قبل عناصر الشرطة الأمريكية.





وأمرت عدد كبير من الشركات في الولايات بالإغلاق على الفور، حيث تحاول الشرطة ومسؤولي المدينة السيطرة على أعمال الشغب العنيفة.





وتم إعلان حظر التجوال في 25 مدينة بـ 16 ولاية، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى استخدام القوة والعنف لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى.



