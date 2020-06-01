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أخبار العالم

ترامب يوجه اتهاما خطيرا لخصمه جو بايدن: أطلق الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:32 م
ترامب يوجه اتهاما
ترامب يوجه اتهاما خطيرا لخصمه جو بايدن بشأن المظاهرات الأمري
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دعاء أبوهشيمة
وجه الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخصمه نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، اتهاما بإطلاق سراح الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريده نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "مناصروا جو بايدن "النعسان" أصبحوا راديكاليين جدا، لدرجة أنهم يعملون على إخراج الأنكاريين من السجن، وربما أكثر.. 

وتابع: "جو لا يعرف أي شيء عن ذلك فهو جاهل، لكنهم سيكونون القوة الحقيقية، سيطلقون الطلقات، والجميع سيدفع ضريبة كبيرة، والمزيد".

وأضاف أن هناك 13 من فريق بايدن يتبرعون بالمال لإطلاق سراح مخربين في مينابوليس.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، صورة على حسابه بموقع "انستجرام" من موقع التظاهرات في ولاية ديلاوير الأمريكية، التي خرجت احتجاجا على مقتل جورج فلويد، على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

وكتب بايدن: "نحن أمة تعاني من الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن أمة غاضبة، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا ويأكلنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا". 

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لتحمل هذا الألم هو تحويله إلى هدف. وأنا كرئيس سأساعد على قيادة هذا الحوار، والأهم من ذلك أنني سأسمع، كما فعلت اليوم وأنا أزور مكان الاحتجاجات الليلية في ويلمينجتون".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات كبيرة في عدد من الولايات لليوم السادس على التوالي على خلفية مقتل المواطن الأمريكي «الأسود» ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد منذ أيام على يد ضابط شرطة في مينيابوليس.

وفرضت الولايات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 
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