قبل استقبال المرضى .. بدء تجهيز وتخزين أدوية كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مشروع مستشفى كفر شكر المركزى بحضور الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة وذلك لدفع الاعمال وتسليم المستشفى خلال 10 أيام لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا.









وأكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية لحوالي 200 ألف نسمة، مشددا على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.





واضاف محافظ القليوبية انه تم الإنتهاء من جميع أعمال التجهيزات والفرش الطبي وتجهيز 230 سرير و14 سرير عناية مركزة و28 سرير طوارئ و4 غرف عمليات و41 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي و28 حضانة للأطفال المبتسرين.





وكلف المحافظ وكيل وزاره الصحة بالقليوبية بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواق للطاقم الطبي او المرضي وكذلك البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبيه وفتح العيادات الخارجية امام المرضى قريبا.





يذكر ان مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى يقام بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية ويضم مختلف التخصصات الطبية.