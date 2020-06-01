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محافظات

للحد من انتشار كورونا.. فض سوق الاثنين الأسبوعي بالقليوبية.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات بمعاونة قوات الشرطة وتم فض سوق الاثنين الأسبوعي للمدينة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات.

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وكانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.


فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.


وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من مدن المحافظة.


وأشار زايد إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع واستغلال للأزمة.

للحد من انتشار كورونا.. فض سوق الاثنين الأسبوعي بالقليوبية.. صور
للحد من انتشار كورونا.. فض سوق الاثنين الأسبوعي بالقليوبية.. صور
للحد من انتشار كورونا.. فض سوق الاثنين الأسبوعي بالقليوبية.. صور
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