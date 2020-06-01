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محافظات

وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:53 م
محافظ الدقهلية يوزع
محافظ الدقهلية يوزع زهور تهنئته بشفاءه علي مصابي كورونا
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همت الحسينى
أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه وعودته لممارسة أعماله بديوان عام المحافظة اليوم. 

وطلب محافظ الدقهلية بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته على المرضى في مستشفى العزل الصحي بمدينة تمي الامديد، موضحا أنه تعبير عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل . 

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى يستحقون كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

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واستقبل عدد من الأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل بتمي الامديد باقات الزهور معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المتميز لهم وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وادخال السعادة على نفوسهم.
وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا
وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا
وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا
وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا
وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا
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