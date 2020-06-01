وردة لكل مريض.. محافظ الدقهلية يوزع زهور التهنئة لشفائه على مصابي كورونا

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه وعودته لممارسة أعماله بديوان عام المحافظة اليوم.





وطلب محافظ الدقهلية بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته على المرضى في مستشفى العزل الصحي بمدينة تمي الامديد، موضحا أنه تعبير عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل .





وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى يستحقون كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.





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