AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إجراءات قاسية.. مقترح برلماني أمام الحكومة بفرض حظر كامل لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:22 م
حظر التجول
حظر التجول
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قدم النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقترحا للحكومة بشأن فرض حظر تجول كامل لمدة 14 يوما في حال تجاوز المعدل الطبيعي في عدد الإصابة بـ فيروس كورونا مشيرا إلى أن أعداد الإصابة بالوباء الفترة الأخيرة مقلقة وتنذر بخطر.

وقال النائب يحيى الكدواني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا جيدة من الناحية العلمية، وجميعها تقوم على إحصائيات وأسلوب علمي، مشيرا إلى أن توقعات الحكومة بشأن الفيروس تكون دائما في محلها، وهذا يجعلها على استعداد تام للتعامل مع تطورات انتشار الفيروس.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا أحد يريد زيادة ساعات حظر التجول، لكن الوضع الوبائي قد يفرض عليك اتخاذ إجراءات قاسية لإنقاذ صحة المواطنين.


وحذر اللواء يحيى الكدواني من حالة الفوضى في الشارع، حيث تزايد معدل الاختلاط بشكل كبير للغاية، إضافة إلى فتح الأسواق في المناطق الشعبية، والتي كانت سببا رئيسيا في تزايد انتشار فيروس كورونا.

وطالب النائب من الحكومة بعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، حتى لو وصل الأمر إلى وقف الحركة تماما وفرص حظر التجول لمدة أسبوعين، حتى تتراجع معدل الإصابة بـ فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا تغيير في قرارات حظر التجول حتى الآن .. فيديو

لا تقبل للأعذار.. البرلمان يحذر من تهاون المواطنين بعد تقليص ساعات حظر التجول.. ونواب: لا نزال في بؤرة الخطر

برلمانى: مد حظر التجول لمدة أسبوعين قرار هام تتطلبه المرحلة الحالية

برلماني: تقليل ساعات حظر التجوال الجزئى فى شهر رمضان لصالح المواطن

الحكومة: حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء حتى 6 صباحا.. نواب: إجراءات في صالح المواطن للحفاظ على صحته من فيروس كورونا.. ووضع مصر أفضل بكثير من دول أخرى

أول رد من مجلس النواب بعد مد العمل بحظر التجول

ترشيحاتنا

أستاذ علم الفيروسات: الكمامات القماش تحد من انتشار كورونا.. فيديو

لو عايز تخس أسرع .. مشروب خارق لسد الشهية

الإمارات تدافع عن الشعب المصرى بعد فيديو ريم الشامري

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية