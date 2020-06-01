إجراءات قاسية.. مقترح برلماني أمام الحكومة بفرض حظر كامل لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا

قدم النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقترحا للحكومة بشأن فرض حظر تجول كامل لمدة 14 يوما في حال تجاوز المعدل الطبيعي في عدد الإصابة بـ فيروس كورونا مشيرا إلى أن أعداد الإصابة بالوباء الفترة الأخيرة مقلقة وتنذر بخطر.





وقال النائب يحيى الكدواني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا جيدة من الناحية العلمية، وجميعها تقوم على إحصائيات وأسلوب علمي، مشيرا إلى أن توقعات الحكومة بشأن الفيروس تكون دائما في محلها، وهذا يجعلها على استعداد تام للتعامل مع تطورات انتشار الفيروس.





وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا أحد يريد زيادة ساعات حظر التجول، لكن الوضع الوبائي قد يفرض عليك اتخاذ إجراءات قاسية لإنقاذ صحة المواطنين.









وحذر اللواء يحيى الكدواني من حالة الفوضى في الشارع، حيث تزايد معدل الاختلاط بشكل كبير للغاية، إضافة إلى فتح الأسواق في المناطق الشعبية، والتي كانت سببا رئيسيا في تزايد انتشار فيروس كورونا.





وطالب النائب من الحكومة بعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، حتى لو وصل الأمر إلى وقف الحركة تماما وفرص حظر التجول لمدة أسبوعين، حتى تتراجع معدل الإصابة بـ فيروس كورونا



