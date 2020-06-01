مستشار وزير الصحة يفاجئ الجميع بالعلاج الوحيد لكورونا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية والطوارئ ، إن التطبيق التي اطلقته وزارة الصحة باسم " صحة مصر " هو غاية في الاهمية للتخفيف عن كم الاتصال على الخطوط المخصصة للوزارة وايضًا لتوفير كل المعلومات عن كورونا وكيفية تعامل المريض معها.









وتابع الدكتور شريف وديع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تطبيق " صحة مصر " يعمل على تقليل التزاحم داخل المستشفيات الذي يسبب حالة من الضغط في المستشفى.





واضاف مستشار وزير الصحة، أن التطبيق يتيح فرصة التواصل بين المواطنين ومسؤلين من الوزارة، موضحًا ان هذا التطبيق يركز أيضًا على التواصل مع حالات العزل المنزلي المصابة بكورونا.





وأوضح وديع، أن العالم كله الآن يلجأ لل عزل المنزلي بدلًا من الذهاب الي المستشفى، وهو الاصح في تلك الفترة، وان هناك مراحل معينة من الفيروس لا تحتاج الا للعزل المنزلي وهو احد انواع العلاج بشكل فعال ومؤثر.



