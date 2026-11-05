وزير النقل السوري يطلع على التجربة المصرية في إدارة محطات السكك الحديدية واستثمارها

أجرى وزير النقل السوري يعرب بدر والوفد المرافق له جولة اطلاعية على عدد من محطات السكك الحديدية المصرية، شملت محطتي سيدي جابر في الإسكندرية ورمسيس في القاهرة.

جولة بالقطار من الإسكندرية إلى القاهرة

ويأتي ذلك عقب انتقال الوفد السوري من الإسكندرية إلى القاهرة بواسطة القطار للاطلاع على آليات تشغيل المحطات وإدارتها، والتعرف على التجربة المصرية في تطوير المرافق والاستثمارات المرتبطة بها.

نماذج الاستثمار والخدمات المساندة

وذكرت وزارة النقل السورية عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الخميس، أن الوزير عاين خلال الزيارة أساليب إدارة وتشغيل المحطات، ونماذج الاستثمارات والخدمات المساندة التي تقام ضمن مرافقها، لا سيما مواقف السيارات متعددة الطوابق والمراكز التجارية والمولات، والتي تشكل مصادر إيرادات إضافية تسهم في تعزيز الموارد المالية لقطاع السكك الحديدية.

الاستثمارات تدعم الاستدامة المالية

وشدد بدر على أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاستدامة المالية لمرافق النقل، والإسهام في تغطية الفجوة بين إيرادات نقل الركاب وتكاليف التشغيل، في ظل انخفاض تعرفة النقل مقارنة بالأعباء التشغيلية، بما يتيح تحسين مستوى الخدمات واستمرارية تقديمها.

زيارة متحف السكك الحديدية

واختُتمت الجولة بزيارة متحف تاريخ السكك الحديدية في محطة رمسيس بالقاهرة، إذ اطّلع الوزير والوفد المرافق على مقتنيات المتحف التي توثّق تاريخ تطور السكك الحديدية في مصر ومراحل تطورها عبر العقود، بحسب الوزارة.

بحث تعزيز التعاون المشترك

وبحث وزير النقل يعرب بدر، أمس الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية محمد عامر عبد العزيز سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع السكك الحديدية، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

مشاركة في مجلس وزراء النقل العرب

وشارك بدر في الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، والمنعقدة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.