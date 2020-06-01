بيان عاجل أمام البرلمان لتكليف متطوعين لرعاية المرضى في العزل المنزلي

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة؛ بشأن الاهتمام بالعزل المنزلى، وتوعية المواطنين به.





وطالب "مرشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتكليف متطوعين لرعاية المرضى فى العزل المنزلي؛ نظرا للجوء عدد من المواطنين في الفترة الأخيرة للعزل المنزلى.



