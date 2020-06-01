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برلمان

بيان عاجل أمام البرلمان لتكليف متطوعين لرعاية المرضى في العزل المنزلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:01 ص
مرضى كورونا
مرضى كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة؛ بشأن الاهتمام بالعزل المنزلى، وتوعية المواطنين به.

وطالب "مرشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتكليف متطوعين لرعاية المرضى فى العزل المنزلي؛ نظرا للجوء عدد من المواطنين في الفترة الأخيرة للعزل المنزلى.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا". 

وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
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