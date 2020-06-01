نفحص السائقين يوميًا.. النقل العام: الكمامة حصن منيع للوقاية من كورونا.. فيديو

قال عماد عبد الجليل ، رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام ، إنه منذ بداية جائحة كورونا وبدأ الجميع بالهيئة فى أخذ الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية لكافة السائقين فى هيئة النقل العام والحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم .
وأضاف عبد الجليل من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " دى أم سى " ، أن جميع سيارات واتوبيسات النقل العام يتم تعقيمها بمجرد دخولها الجراج يوميًا .
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام ، إلى انه يتم توزيع الكمامات يوميًا علي السائقين والمحصلين وفى كل صباح يتم قياس درجة الحرارة الخاصة بالسائق .
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام ، ان كان احد السائقين درجة حرارته مرتفعة يتم عرضه على أحد الأطباء المختصين لتشخيص حالته .
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام ، إننا نطالب المواطنين بالالتزام فى ارتداء الكمامة لانها هى الأمان الأول والحصن المنيع ضد هذا الفيروس .