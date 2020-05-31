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الصحة: مدة ارتداء الكمامة القماش لا تزيد على 15 يوما ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 م
الكمامة القماش
الكمامة القماش
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أهمية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، مع أهمية فتح النوافذ والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري ارتداء الكمامة حال قيادة السيارة الخاصة دون مصاحبة أحد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "فترة استخدام الكمامة القماشية تتوقف على طريقة تصنيعها"، مشيرا إلى أهمية تطهيرها وكيها ويجب أن تتراوح فترة استخدامها بين 10 أيام و15 يومًا".


ونوه وكيل وزارة الصحة، بأن القوافل الطبية بوزارة الصحة تجول جميع المحافظات لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن الكمامة الجراحية أحادية الاستخدام الأفضل لمواجهة كورونا.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الكمامة القماشية لا تحتوي على فلتر، لكن كثافة الخيوط القماشية تلعب دورا في الوقاية.

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